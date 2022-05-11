İtalya seferine çıkan Sensibile, İspanyol stoper Patric Gil'in menajeriyle temas sağladı





BARCELONA ÇIKIŞLI!

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Lazio formasını giyen Patric Gil'le çok yakından ilgileniyor. İtalyan kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoperin teknik direktör Domenec Torrent tarafından önerildiği ortaya çıktı. 2008-2015 yılları arasında Barcelona altyapısında forma giyen Patric Gil, Katalan kulübünde Torrent'le birlikte çalışma fırsatı bulmuştu. İspanyol hocanın, yıldız futbolcuyla ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Çok sayıda kulübün transfer listesine yer alan Marcao ve Nelsson'un yeni sezonda takımdan ayrılabileciğini hesaba katan yönetimin Patric Gil'le bu nedenle ilgilendiği öğrenildi.