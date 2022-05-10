Galatasaray Lazio formasını giyen Patric Gil’e kancayı taktı! Domenec Torrent bizzat önerdi





Bu sezon Lazio formasıyla 29 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 2015 yılından bu yana İtalyan ekibinin kadrosunda yer alan Patric Gil sağ bekte de görev yapabiliyor. 1.84 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan İspanyol futbolcuyla bazı La Liga ekiplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor.