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    • Spor
    • 11.05.2022 11:45
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    • 11.05.2022 11:45
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    Galatasaray'da bir türlü çözülmeyen sorun! Sezon sonunda yine transfer yapılacak

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Mariano'nun gidişinden bu yana sıkıntı yaşadığı sağ bek mevkisini bir türlü istediği gibi dolduramadı. Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar ve Omar Elabdellaoui'nin de istenen düzeyde olmaması nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda bu mevki için bir kez daha transfer yapma kararı aldığı öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da bir türlü çözülmeyen sorun

    Galatasaray bu sezon birçok futbolcusundan beklentinin çok altında verim alırken, özellikle sağ bek pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Mariano ile geçtiğimiz sezon yolların ayrılmasının ardından bu bölgede yaşanan boşluk bir türlü doldurulamadı.



    Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Sacha Boey sakatlık problemleri nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 10 maçta forma giyebilirken, oynadığı maçlarda da beklentilerin çok altında kaldı. Fransız sağ bek ligde ne gol atabildi ne de asist yapabildi.



    Geçtiğimiz sezon devre arasında Newcastle United'tan transfer edilen DeAndre Yedlin de gösterdiği kötü performansın arasında takımdan gönderildi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta oynayan Yedlin gol veya asist üretemedi.



        Ocak ayında sözleşmesi feshedilen ABD'li yıldızın yerine Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı. Geçirdiği talihsiz kazanın ardından sahalara mucizevi bir geri dönüş yapan Norveçli sağ bek gösterdiği müthiş gayrete rağmen beklenen performansı sergileyemedi.



        SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA FORMA GİYEN OMAR ELABDELLAOUİ SADECE 1 ASİST YAPTI
        Böylece Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de görev alan 3 sağ bek 33 maçta hiç gol atamazken, sadece 1 asistlik katkı verebildi. Yeni sezonda göreve gelecek olan teknik heyetin sağ bek bölgesine transfer istemesine kesin gözüyle bakılıyor.


        *Omar Elabdellaoui'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Galatasaray yönetimi eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa yine sağ bek takviyesi için kasadan para çıkarmak zorunda kalacak. Mariano'nun gidiş sonrası oluşan boşluğun yeni sezonda doldurulup doldurulamayacağı merakla bekleniyor.

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