Galatasaray'da bir türlü çözülmeyen sorun! Sezon sonunda yine transfer yapılacak

Galatasaray bu sezon birçok futbolcusundan beklentinin çok altında verim alırken, özellikle sağ bek pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Mariano ile geçtiğimiz sezon yolların ayrılmasının ardından bu bölgede yaşanan boşluk bir türlü doldurulamadı.
Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Sacha Boey sakatlık problemleri nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 10 maçta forma giyebilirken, oynadığı maçlarda da beklentilerin çok altında kaldı. Fransız sağ bek ligde ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Newcastle United'tan transfer edilen DeAndre Yedlin de gösterdiği kötü performansın arasında takımdan gönderildi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta oynayan Yedlin gol veya asist üretemedi.