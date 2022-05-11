Galatasaray'da bir türlü çözülmeyen sorun! Sezon sonunda yine transfer yapılacak





SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA FORMA GİYEN OMAR ELABDELLAOUİ SADECE 1 ASİST YAPTI

Böylece Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de görev alan 3 sağ bek 33 maçta hiç gol atamazken, sadece 1 asistlik katkı verebildi. Yeni sezonda göreve gelecek olan teknik heyetin sağ bek bölgesine transfer istemesine kesin gözüyle bakılıyor.