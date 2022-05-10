Uğurcan Çakır maç sonu çok sinirlendi: Böyle kardeş takım olmaz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserisppor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda etti.
Maçtan sonra konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu."
Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, sahaya yabancı madde atan Kayserisporlu taraftarlara tepki gösterdi.