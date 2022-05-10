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    • Spor
    • 11.05.2022 00:22
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    • 11.05.2022 00:22
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    Uğurcan Çakır maç sonu çok sinirlendi: Böyle kardeş takım olmaz

    Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Kayserispor Kadir Has Stadı'nda Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 4-2'lik skorla finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserisporlu taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere değinerek "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." şeklinde konuştu.

    Böyle kardeş takım olmaz

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserisppor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda etti.

    Maçtan sonra konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu."

    Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, sahaya yabancı madde atan Kayserisporlu taraftarlara tepki gösterdi.

        Uğurcan Çakır'ın Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

        "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı."

        "Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk."

        "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar."

        "Biz ilk maçta onları Trabzon'a geldiklerinde nasıl karşıladığımızı çok iyi biliyoruz ama onlar bugün yüzlerini gösterdiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum."
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