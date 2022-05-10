Uğurcan Çakır maç sonu çok sinirlendi: Böyle kardeş takım olmaz

"Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk."

"Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar."