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    • Spor
    • 10.05.2022 23:37
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    • 10.05.2022 23:42
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    Türkiye Kupası finali ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Finale kalan takımlar...

    Spor severler tarafından Türkiye Kupası finali ne zaman 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kupanın yarı final rövanş maçları Kayserispor - Trabzonspor arasında bugün oynandı ve finale de heyecanla yaklaşılırken pek çok bilgi merak edildi. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi açıklandı ve finale kalan takımların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Türkiye Kupası finali ne zaman 2022?

    Türkiye Kupası finali ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Finale kalan takımlar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler bu akşamki Kayserispor Trabzonspor karşılaşmasının ardından heyecanla final maçı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Türkiye Kupası finali hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN 2022?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

    TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

    Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk ekip Kayserispor oldu. Kayserispor konuk ettiği Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve finale kaldı. Finale çıkacak bir diğer ekip 11 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak olan Sivasspor-Alanyaspor maçıyla belli olacak.

        Yukatel Kayserispor: 4 - Trabzonspor: 2

        Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

        Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

        Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek (Dk. 70 Mane)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Puchacz (Dk. 71 Djaniny), Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 84 Serkan Asan), Dorukhan Toköz, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Cornelius

        Goller: Dk. 3 Nwakaeme (penaltıdan) Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 48 ve 90+5 Emrah Başsan, Dk. 59 Hosseini, Dk. 90 Thiam (penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Kemen, Dk. 90 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)
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        Haberler Spor Türkiye Kupası finali ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Finale kalan takımlar...
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