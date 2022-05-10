Türkiye Kupası finali ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Finale kalan takımlar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler bu akşamki Kayserispor Trabzonspor karşılaşmasının ardından heyecanla final maçı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Türkiye Kupası finali hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN 2022?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk ekip Kayserispor oldu. Kayserispor konuk ettiği Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve finale kaldı. Finale çıkacak bir diğer ekip 11 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak olan Sivasspor-Alanyaspor maçıyla belli olacak.