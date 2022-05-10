Türkiye Kupası finali ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Finale kalan takımlar...

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk ekip Kayserispor oldu. Kayserispor konuk ettiği Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve finale kaldı. Finale çıkacak bir diğer ekip 11 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak olan Sivasspor-Alanyaspor maçıyla belli olacak.