Jorge Jesus, Fener'e gelmeden tartışma başladı! Yine mi 3'lü?

Kariyerinin büyük bölümünde 4'lü savunmayı tercih eden Jorge Jesus'un Benfica'daki son döneminde 3'lü sisteme dönmesi dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adam Benfica'nın başında çıktığı son 41 maçta sadece 5 kez takımını sahaya 4'lü savunma ile çıkarırken, geriye kalan 36 maçta 3'lü sistemi tercih etti.

YİNE Mİ 3'LÜ

Jesus'un 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2 ve 3-1-4-2 gibi farklı formasyonlar denemesi de dikkatleri çekiyor. Sezona bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe uzun bir süre 3'lü savunma tartışması yaşamıştı.