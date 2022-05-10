SON DAKİKA: Yargıtay onadı! Beşiktaş Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

BEŞİKTAŞ ÖDEME YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Avcı'nın başvurusu üzerine 15 Nisan 2021'de Beşiktaş'ın 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine karar vermiş, üst kurul olan Tahkim Kurulu da tazminat tutarını 17 milyon 130 bin lira olarak düzelterek onamıştı.