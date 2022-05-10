Takvim.com.tr yazmıştı! Haret Ortega Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe başladı

Fenerbahçe'nin gündemindeki genç yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Meksika basınının Ortega ile Sarı-Lacivertli kulüp arasındaki görüşmelere yer vermesinin ardından, 21 yaşındaki stoper Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe başladı.
Bu hamle İspanyol basınında yankı bulurken, Marca gazetesi Fenerbahçe-Haret Ortega flörtünü manşetine taşıdı. "Ortega, Fenerbahçe'yi Instagram'dan takip ederek taraftarları heyecanlandırdı" başlığını kullanan Marca, "Ortega sezon sonunda kulübü Toluca ile sözleşme süresini noktaladıktan sonra rotasını Avrupa'ya çevirmek istiyor" dedi.
Gazete ayrıca Meksikalı yıldızın Toluca'daki takım arkadaşlarından birisinin, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes olduğunu dikkatleri çekti.
İspanya'dan da çok sayıda kulübün Haret Ortega'yı takip ettiği, 21 yaşındaki futbolcunun gelecekte önemli yerlere gelebileceği vurgulandı.