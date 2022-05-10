Takvim.com.tr yazmıştı! Haret Ortega Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe başladı

Gazete ayrıca Meksikalı yıldızın Toluca'daki takım arkadaşlarından birisinin, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes olduğunu dikkatleri çekti.

İspanya'dan da çok sayıda kulübün Haret Ortega'yı takip ettiği, 21 yaşındaki futbolcunun gelecekte önemli yerlere gelebileceği vurgulandı.

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