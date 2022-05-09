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    • Spor
    • 09.05.2022 12:19
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    • 09.05.2022 12:35
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    Fenerbahçe'de teknik direktörü düğümü çözülüyor! Ali Koç Jorge Jesus'la görüşmek için Lizbon'a gitti

    Fenerbahçe’de teknik direktör düğümü çözülüyor… Sarı-Lacivertliler yaklaşık 1 aydır sıcak temas halinde olduğu Jorge Jesus’u bitirmek için bugün bir hamle daha yapacak. Başkan Ali Koç bugün Lizbon’da Jesus’la yüz yüze ikinci görüşmeyi gerçekleştirecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Düğüm çözülüyor

    Başkan Koç'un özel uçağı bugün sabah saatlerinde Portekiz'e gitmek için havalandı. Öğlen saatlerinde Ali Koç ile Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk görüşmede taraflar birçok konuda anlaşma sağlamıştı.

    PÜRÜZLER VAR
    Ancak tecrübeli teknik adamın ekibiyle beraber alacağı ücret konusunda bazı pürüzler yaşanmıştı. Ayrıca Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın ilgisinden dolayı henüz Fenerbahçe konusunda net kararını vermediği de biliniyor.

    Bugün yapılacak olan görüşmede aradaki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. Ancak Portekizli hocanın Brezilya Milli Takımı'nın kendisiyle ilgili kesin kararını vermeden Fenerbahçe'ye 'evet' demeyeceği gelen bilgiler arasında.

        Jesus bu nedenle geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar kariyeriyle ilgili kararı vermek için bekleyeceğini söylemişti.

        Alınan bilgilere göre bugün Fenerbahçe ve Jesus arasında prensip anlaşması sağlanacak. Sarı-Lacivertliler ardından 20 Mayıs'a kadar dünyaca ünlü teknik adamın kesin kararını vermesini bekleyecek.

        Jesus eğer Brezilya Milli Takımı'ndan beklediği teklifi alamazsa Fenerbahçe ile 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de teknik direktörü düğümü çözülüyor! Ali Koç Jorge Jesus'la görüşmek için Lizbon'a gitti
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