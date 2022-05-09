Fenerbahçe'de teknik direktörü düğümü çözülüyor! Ali Koç Jorge Jesus'la görüşmek için Lizbon'a gitti

PÜRÜZLER VAR

Ancak tecrübeli teknik adamın ekibiyle beraber alacağı ücret konusunda bazı pürüzler yaşanmıştı. Ayrıca Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın ilgisinden dolayı henüz Fenerbahçe konusunda net kararını vermediği de biliniyor.