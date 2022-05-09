Fenerbahçe'de teknik direktörü düğümü çözülüyor! Ali Koç Jorge Jesus'la görüşmek için Lizbon'a gitti

Başkan Koç'un özel uçağı bugün sabah saatlerinde Portekiz'e gitmek için havalandı. Öğlen saatlerinde Ali Koç ile Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk görüşmede taraflar birçok konuda anlaşma sağlamıştı.
PÜRÜZLER VAR
Ancak tecrübeli teknik adamın ekibiyle beraber alacağı ücret konusunda bazı pürüzler yaşanmıştı. Ayrıca Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın ilgisinden dolayı henüz Fenerbahçe konusunda net kararını vermediği de biliniyor.
Bugün yapılacak olan görüşmede aradaki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. Ancak Portekizli hocanın Brezilya Milli Takımı'nın kendisiyle ilgili kesin kararını vermeden Fenerbahçe'ye 'evet' demeyeceği gelen bilgiler arasında.