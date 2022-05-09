Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 8 aydır piyasada yok!

Sezon başında çok önemli transferlere imza atan Beşiktaş'ın özellikle Miralem Pjanic hamlesi büyük ses getirmişti. Müthiş bir kariyere sahip olan Boşnak yıldızın İstanbul'a gelişi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı.
BÜYÜK DÜŞÜŞE TECRÜBELİ YILDIZ DA AYAK UYDURDU
Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan Pjanic oynadığı ilk maçlarda kalitesini ortaya koymuş ve yaptığı asistlerle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın yaşadığı büyük düşüşe tecrübeli yıldız da ayak uydurdu.
Temposu her geçen gün geriye giden, konsantrasyon ve sakatlık problemleri yaşayan Miralem Pjanic bugün gelinen noktada çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.