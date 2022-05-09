Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 8 aydır piyasada yok!

Boşnak futbolcu 21 Eylül 2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor maçından bu yana takımına skor katkısı veremiyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla hiç golü olmayan Pjanic tam 8 aydır asist de yapamıyor.

Sakatlığı geçtikten sonra teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan tecrübeli futbolcu son iki haftada oynanan Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında hiç süre alamadı.