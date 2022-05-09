Hakan Çalhanoğlu'ndan kripto para firmasına 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası

Profesyonel sporcu kimliğiyle uluslararası üne sahip Çalhanoğlu'nun, sosyal paylaşım platformu Instagram'da 2,7 milyon kişiyle en fazla takip edilen Türk Milli Takım oyuncusu olduğu belirtilen dilekçede, milli takımın ana sponsoru olan kripto para alım satımı yapan bir firmanın futbolcunun görüntülerini izin almaksızın haksız ve hukuka aykırı Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarında kullandığı aktarıldı.

Bu kullanımın haksız ve hukuksuz olduğu dile getirilen dilekçede, paylaşımların milli takımla ilgisi olmadığı, firmanın Çalhanoğlu'nun imajı ve İtalya'daki maçlarda gösterdiği yüksek performansından oluşan kamuoyu ilgisinden ticari çıkar sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Dilekçede, hiçbir sözleşmeye, futbolcunun rızası ve bilgisine dayanmayarak bu imajından yararlanmaya çalışan firmanın Çalhanoğlu'nun imaj haklarına tecavüz ettiği belirtildi.