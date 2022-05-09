Derbilerin kralı geri döndü! Fenerbahçe’den son 5 sezonun en iyi performansı

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesi sonrası çok iyi bir çıkışa imza atan ve lig ikinciliği için önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe, bu sezonki derbi performansı ile de taraftarının yüzünü güldürdü.

Özellikle Ali Koç'un başkanlık döneminde sahasında ezeli rakiplerine karşı yenilmezlik serileri son bulması sebebiyle derbi performansı ile hayal

kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon ise durumu tersine çevirdi.