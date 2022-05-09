Derbilerin kralı geri döndü! Fenerbahçe’den son 5 sezonun en iyi performansı

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesi sonrası çok iyi bir çıkışa imza atan ve lig ikinciliği için önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe, bu sezonki derbi performansı ile de taraftarının yüzünü güldürdü.
Özellikle Ali Koç'un başkanlık döneminde sahasında ezeli rakiplerine karşı yenilmezlik serileri son bulması sebebiyle derbi performansı ile hayal
kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon ise durumu tersine çevirdi.
SON 5 SEZONUN EN İYİ DERBİ PERFORMANSI
Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı ikişer derbide hiç yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, son 5 sezonun en iyi derbi performansına imza atmayı başardı.
Bu sezon Galatasaray'ı hem deplasmanda hem de evinde mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ile ise iki maçta da berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler böylelikle bu sezonki 4 derbide 8 puan toplayarak son 5 sezonun en iyi derbi performansını sergilemiş oldu.
Fenerbahçe, bundan önce ise Dick Advocat yönetiminde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde 8 puan toplarken, sonraki sezonlarda ise ezeli rakiplerine karşı aynı performansı sergilemekte zorlanmıştı.
Özellikle sezonun ikinci yarısında yakalanan çıkış ile taraftarı ile barışan, derbi maçlarda da eski başarılı günlerine dönen Fenerbahçe'de oluşan bu tablo büyük bir sevinç yarattı.