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    • Spor
    • 09.05.2022 13:42
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    • 09.05.2022 13:42
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    Derbilerin kralı geri döndü! Fenerbahçe’den son 5 sezonun en iyi performansı

    Spor Toto Süper Lig’in 36.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray’ı 2 maçta da mağlup eden, Beşiktaş ile ise 2 maçta da berabere kalan Fenerbahçe, son 5 sezonun en iyi derbi performansını gösterdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Derbilerin kralı geri döndü! Takvim Özel

    Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesi sonrası çok iyi bir çıkışa imza atan ve lig ikinciliği için önemli bir avantaj sağlayan Fenerbahçe, bu sezonki derbi performansı ile de taraftarının yüzünü güldürdü.

    Özellikle Ali Koç'un başkanlık döneminde sahasında ezeli rakiplerine karşı yenilmezlik serileri son bulması sebebiyle derbi performansı ile hayal
    kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon ise durumu tersine çevirdi.




    SON 5 SEZONUN EN İYİ DERBİ PERFORMANSI
    Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı ikişer derbide hiç yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, son 5 sezonun en iyi derbi performansına imza atmayı başardı.

    Bu sezon Galatasaray'ı hem deplasmanda hem de evinde mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ile ise iki maçta da berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler böylelikle bu sezonki 4 derbide 8 puan toplayarak son 5 sezonun en iyi derbi performansını sergilemiş oldu.

    Fenerbahçe, bundan önce ise Dick Advocat yönetiminde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde 8 puan toplarken, sonraki sezonlarda ise ezeli rakiplerine karşı aynı performansı sergilemekte zorlanmıştı.

    Özellikle sezonun ikinci yarısında yakalanan çıkış ile taraftarı ile barışan, derbi maçlarda da eski başarılı günlerine dönen Fenerbahçe'de oluşan bu tablo büyük bir sevinç yarattı.

        Bu sezon oynadığı 4 derbi maçta 8 puan toplayarak son 5 sezondaki en iyi puan ortalamasına ulaşan Fenerbahçe, bu süreçte en düşük puanı ise 2020-2021 sezonunda aldığı 2 puanla elde etmişti.

        Fenerbahçe'nin son 6 sezondaki derbi karnesi:

        2021-2022 (8 puan)

        Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
        Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
        Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

        2020-2021 (2 puan)

        Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
        Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
        Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

        2019-2020 (4 puan)

        Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
        Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
        Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

        2018-2019 (4 puan)

        Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
        Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
        Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

        2017-2018 (5 puan)

        Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
        Galatasaray-Fenebahçe: 0-0
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1
        Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

        2016-2017 (8 puan)

        Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
        Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0
        Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
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        Haberler Spor Derbilerin kralı geri döndü! Fenerbahçe’den son 5 sezonun en iyi performansı
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