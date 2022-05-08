Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürerek ligi 2. sırada bitirmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürerek ligi 2. sırada bitirmek istiyor.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Novák, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Son derbi Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022'de Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekiyor.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.
VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVU
Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.