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    • 09.05.2022 13:44
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    • 09.05.2022 13:49
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedavaya gelecekti Mohamed Elneny Arsenal'le sözleşme uzatıyor

    Son dakika spor haberleri | Ekonomik kriz yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe, gözünü bedelsiz transferlere çevirdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arsenal'in orta saha ismi Mohamed Elneny ile ilgilenen iki takım, İngiltere'den gelen haberle sarsıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray ve F.Bahçe’ye transferde kötü haber

    Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi transferde önceliğini bedelsiz oyunculara vermiş durumda. Sezon sonunda boşa çıkacak olan isimlerle şimdiden temasa geçen iki kulübün de Arsenal'in orta alandaki yıldızı Mohamed Elneny ile ilgilendiği öne sürülüyordu.



    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda İngiliz kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldızın menajeriyle görüştüğü iddia edilirken, Ada basınından moralleri bozacak bir haber geldi.



    Son dönemde teknik direktör Mikel Arteta'dan daha fazla forma almaya başlayan Elneny'nin Arsenal ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı belirtiliyor. Lonrda kulübünün tecrübeli yıldıza 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.



        Elneny'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği, bu nedenle Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.
        Bu sezon Arsenal formasıyla 14 maça çıkan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu takımına 2 asistlik katkı yaptı.


        *Mohamed Elneny'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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