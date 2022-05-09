Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedavaya gelecekti Mohamed Elneny Arsenal'le sözleşme uzatıyor





Elneny'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği, bu nedenle Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla 14 maça çıkan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu takımına 2 asistlik katkı yaptı.