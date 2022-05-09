Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedavaya gelecekti Mohamed Elneny Arsenal'le sözleşme uzatıyor

Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi transferde önceliğini bedelsiz oyunculara vermiş durumda. Sezon sonunda boşa çıkacak olan isimlerle şimdiden temasa geçen iki kulübün de Arsenal'in orta alandaki yıldızı Mohamed Elneny ile ilgilendiği öne sürülüyordu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda İngiliz kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldızın menajeriyle görüştüğü iddia edilirken, Ada basınından moralleri bozacak bir haber geldi.
Son dönemde teknik direktör Mikel Arteta'dan daha fazla forma almaya başlayan Elneny'nin Arsenal ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığı belirtiliyor. Lonrda kulübünün tecrübeli yıldıza 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.