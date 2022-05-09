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    • Spor
    • 09.05.2022 13:12
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    • 09.05.2022 13:12
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    Beşiktaş’ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan derbideki performansıyla herkesin büyük beğenisini kazandı

    Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Genç yıldız ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de onu derbiden sonra genç yıldızı özel olarak tebrik etti. Fransız hocanın kalan iki maçta da genç yıldıza 11’de görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Genç yıldız

    90 dakika sahada kalan Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan, 4 top kesme, 3 şut pası ve 7 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle dikkat çekti. Emirhan İlkhan, 11,04 km. ile maçın en fazla mesafe kateden oyuncusu oldu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de onu derbiden sonra genç yıldızı özel olarak tebrik etti. Fransız hocanın kalan iki maçta da genç yıldıza 11'de görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Alex Teixeira ve Miralem Pjanic'in kenarda oturduğu derbide 40 yıllık Beşiktaşlı gibi mücadele eden genç yıldıza sosyal medyadaki futbolseverler de övgü dolu mesajlar attı.

    Emirhan İlkhan'ın Avrupa'nın önemli scoutlarının da takibinde olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın son iki maçında Fransız kulüplerinin scoutlarının genç yeteneği izleyeceği öğrenildi.
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor Beşiktaş’ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan derbideki performansıyla herkesin büyük beğenisini kazandı
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