Beşiktaş’ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan derbideki performansıyla herkesin büyük beğenisini kazandı

Alex Teixeira ve Miralem Pjanic'in kenarda oturduğu derbide 40 yıllık Beşiktaşlı gibi mücadele eden genç yıldıza sosyal medyadaki futbolseverler de övgü dolu mesajlar attı.

Emirhan İlkhan'ın Avrupa'nın önemli scoutlarının da takibinde olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın son iki maçında Fransız kulüplerinin scoutlarının genç yeteneği izleyeceği öğrenildi.