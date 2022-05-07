Nelsson’a hücum! Sevilla’dan sonra Aston Villa da Danimarkalı yıldız için düğmeye bastı





KESİNLİKLE İLGİ ÇEKİYOR

23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor. Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı. Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu.