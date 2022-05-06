Miami GP hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? F1 Mayıs 2022 takvimi! 🏁Formula 1 Miami Grand Prix'i saat kaçta?

202 Formula 1 sezonu bu hafta 6-8 Mayıs'ta yapılacak Miami Grand Prix'si ile devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek. Peki, Formula 1 Miami GP saat kaçta? Miami GP hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? İşte merak edilenler!
Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.
1. Antrenman turu: 06 Mayıs 2022 TSİ 21.30
2.Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 00.30