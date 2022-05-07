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    • Spor
    • 07.05.2022 11:43
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    • 07.05.2022 11:43
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    İngiliz kulübü Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum oldu! | Todd Boehly kimdir?

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin ABD'li iş insanı Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldığı açıklandı. Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

    takvim.com.tr
    İHA
    Chelsea resmen satıldı! İşte yeni sahibi

    Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

    Açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi" denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.


    Kulübün yeni sahipleri tarafından kulüp yararına daha fazla yatırım için stadyum, akademi, kadın takımı ve Chelsea Vakfı'na 1 milyar 750 milyon sterlin daha taahhüt edileceği belirtildi.

        ABRAMOVİCH DÖNEMİ SONA ERDİ
        Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2004-2005 sezonunda Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti.

        Maviler, Abramovich döneminde 5'er kez Premier Lig ve Federasyon Kupası, 2'şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 kez Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupa, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupa'nın sahibi olurken toplamda 21 kupa kazandı.



        TODD BOEHLY KİMDİR, HANGİ KULÜPLERİN ORTAĞI?
        Amerikalı milyarder Todd Boehly, 2019 yılında da Chelsea'yi satın almak için bir girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Boehly, Amerikan beyzbol ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ın da sahiplerinden. Milyarderin bu kulüpteki hissesi %20 ancak spor yatırımı bununla sınırlı değil.

        Boehly ayrıca WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ın da kısmi sahibi.

        Todd Boehly, NBA ekibi Los Angeles Lakers'ta da hisse sahibi. Birçok alanda yatırımları bulunan iş insanı, daha önce Lakers'ın %27'lik hissesini satın almış ve dikkat çekmişti.

        Todd Boehly, Chelsea ile ilk kez bir futbol kulübüne mali yatırımda bulundu.

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