İngiliz kulübü Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum oldu! | Todd Boehly kimdir?

Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün satışı için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss liderliğindeki yeni bir konsorsiyumun kulübü satın alması için şartları kabul edildi" denilirken, satışın Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.
Kulübün yeni sahipleri tarafından kulüp yararına daha fazla yatırım için stadyum, akademi, kadın takımı ve Chelsea Vakfı'na 1 milyar 750 milyon sterlin daha taahhüt edileceği belirtildi.