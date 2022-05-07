İngiliz kulübü Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum oldu! | Todd Boehly kimdir?

ABRAMOVİCH DÖNEMİ SONA ERDİ

Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2004-2005 sezonunda Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti.



Maviler, Abramovich döneminde 5'er kez Premier Lig ve Federasyon Kupası, 2'şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 kez Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupa, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupa'nın sahibi olurken toplamda 21 kupa kazandı.