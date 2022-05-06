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    • 06.05.2022 11:44
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    • 06.05.2022 11:48
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    Victor Nelsson Aston Villa’nın transfer listesinde | Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa’nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu açıkladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Aston Villa’nın transfer listesinde!

    Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu. Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve yüksek bonservisi nedeniyle başlarda tartışma yaratan Danimarkalı stoper kısa sürede kalitesini gösterdi.


    5 BÜYÜK LİGDEN BİRÇOK KULÜBÜN TRANSFER LİSTESİNDE
    Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Nelsson 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda. 23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor.


    ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU
    Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı. Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey. Aston Villa, bu yaz transfer konusunda biraz daha akıllı olmalı. Çünkü Premier Lig'deki diğer bazı büyük kulüplerle savaşa girerseniz günün sonunda yüksek bedeller ödersiniz. Aston Villa'nın çok parası olabilir ancak böyle bir savaşa girmek istemediklerini düşünüyorum" diye konuştu.



        "9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.

        Yapılan değerlendirmede, "Nelsson hala kariyerinin ilk aşamalarında olabilir, ancak 227 üst düzey kulüp maçında birçok yeteneği olduğunu zaten gösterdi. Nelsson'un bu sezon sezon oynadığı maç sayısı 50'ye yaklaşıyor. Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers ve Kortney Hause gibi stoperleri var. Ancak 9 milyon sterlinlik Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir" ifadesi kullanıldı.
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