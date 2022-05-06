Victor Nelsson Aston Villa’nın transfer listesinde | Galatasaray son dakika transfer haberleri



ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı. Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey. Aston Villa, bu yaz transfer konusunda biraz daha akıllı olmalı. Çünkü Premier Lig'deki diğer bazı büyük kulüplerle savaşa girerseniz günün sonunda yüksek bedeller ödersiniz. Aston Villa'nın çok parası olabilir ancak böyle bir savaşa girmek istemediklerini düşünüyorum" diye konuştu.