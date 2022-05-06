Victor Nelsson Aston Villa’nın transfer listesinde | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu. Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve yüksek bonservisi nedeniyle başlarda tartışma yaratan Danimarkalı stoper kısa sürede kalitesini gösterdi.
5 BÜYÜK LİGDEN BİRÇOK KULÜBÜN TRANSFER LİSTESİNDE
Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Nelsson 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda. 23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor.
ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU
Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı. Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey. Aston Villa, bu yaz transfer konusunda biraz daha akıllı olmalı. Çünkü Premier Lig'deki diğer bazı büyük kulüplerle savaşa girerseniz günün sonunda yüksek bedeller ödersiniz. Aston Villa'nın çok parası olabilir ancak böyle bir savaşa girmek istemediklerini düşünüyorum" diye konuştu.