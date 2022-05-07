Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş transfer iddiası geldi!

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş iddia geldi. A Bola gazetesinde yer alan ilk habere göre Sarı- Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti. Takımdan ayrılma kararı alan İsviçreli golcüye İtalya ve İspanya'dan teklifler de olduğu da belirtildi. 2017 yılından beri Portekiz devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.