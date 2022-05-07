Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti. Bir basın mensubundan gelen "Teknik direktör arıyorsunuz, futbolcu bakıyorsunuz. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için her şeyi yapıyorsunuz. "Yalnız kaldık" dediniz. Bu yalnızlıkla şampiyonluğun geleceğine inanıyor musunuz?" sorusuna cevap olarak Ali Koç şu açıklamaları yaptı: "Jose Mourinho'yu da getirsen, Pep Guardiola'yı da getirsen, bu sistemle hiçbir şey yapamazsın. Nosyonun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil, haksız bir düşünce değil. Geçen sezon da söyledim. Şampiyonluklar sahada kazanılmıyor da dedim. Söylemeye devam edeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çabalayacağız. Hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz "İlahi adalet var" inancını da aklımızda canlı tutacağız. Ondan sonra da gerisini Allah bilir diyeceğiz." Ali Koç, 28 şampiyonluk başvurularıyla ilgili TFF'den 427 gündür cevap alamadıklarını ve bunun üzerine 2023/24 sezonundan itibaren armaya 5 yıldız ekleyeceklerini duyurdu. Ali Koç, "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 2021 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk" ifadelerini kullandı. Trabzonspor- Antalyaspor maçına da değinen Koç, "Tekrar Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Kolay değil. Ben olsam sahadan çekerdim. Oradaki psikolojik baskı ortada. Oyuncular darp edilmesine rağmen sahadan ayrılmıyor" Zaten hakemin çekmesi lazımdı" dedi.