Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar

Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor.

Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.