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    • Spor
    • 06.05.2022 15:22
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    • 06.05.2022 15:45
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, Trabzonspor'un 8 şampiyonluk söylemlerine ilişkin, "Hiçbir girişiminizden sonuç alamadınız. Alsaydınız bu kupa, bu müzede durmazdı." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca Antalyaspor maçında açılan pankarta da tepki gösterdi.

    F.Bahçe’den Trabzonspor’a pankart tepkisi

    Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tribünde açılan pankartla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen toplantıda Başkan Koç önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar
    Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

    Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor.

    Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.

    TRABZONSPORLU YÖNETİCİLERE SESLENDİ
    Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın.

    Havaalanı banklarında yorgun fotoğraflarınızı servis ettiniz. 80'lerde hayali ihracatçılar vardı, sayenizde hayali şampiyonluklar vadeden yöneticiler gördük. Haklı değildiniz. Haklı olsaydınız, o kupa bu müzede durmuyordu.

        PANKART TEPKİSİ
        Açılan bu pankarttan kulüp yöneticileri ve federasyonun haberi olmaması mümkün değildir. Maçın güvenliğini sağlayan kurumunda amirleriyle bu pankartı paylaşmış olmama ihtimali yoktur. Bu hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin başka bir örneğidir. Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır.

        12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar?

        Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız. Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin.

        İstanbul'da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olduğunda acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?

        SERT SÖZLER
        Maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası gibi algılanmasına ne yazık ki sebep verdi. Çünkü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa önem veren siyasetçiler, bürokratlar vardır.

        Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz. Buna sebebiyet veren Sayın Bakanlarımıza sözüm olacak, herkesin olduğu gibi siyasetçilerin de bir takımı tutması normaldir. Özellikle son yıllarda Trabzonspor'u tutan bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanları ve görevlilerin bunu açıkça göstermeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı hissetmesine sebep oluyor.

        "TÜRK FUTBOLUNU TRABZONLULAŞTIRMA GERÇEĞİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
        Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor. Hangi takımın bakanını Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe, Başakşehir maçlarında böyle gördünüz? Uzun vadede bu durum en çok Trabzonspor'a zarar verecek.

        FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede?

        "DİSİPLİN SEVKLERİNİ BEKLEDİK"
        Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz.

        Trabzonspor uzun zaman sonra şampiyon oldu. 2010/11 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedemediler. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir. Bunlardan dolayı Trabzonspor lobisinin her geçen sezon büyüyerek gelişmesine sebebiyet vermiştir. Yıllar içinde bugünün altyapısı hazırlanmıştır. Yaklaşmışlar, bir kez daha kendi paniklerinden dolayı şampiyonluğu Başakşehir'e kaybetmişlerdir.

            O MAÇLARI HATIRLATTI
            TFF'nin özerkliği ve objektifliği tartışılır hale gelmekten çok ötede bir noktadadır. Attığı her adımda skandal yaratmaya doymayan ve legalliğini yitirmiş bir TFF'den bahsediyoruz. TFF'deki karar süreçlerinde, Trabzon'un ağırlığı herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir unsurdur.

            19 Eylül 2015. Trabzonspor-Galatasaray maçında bir olay yaşandı. Trabzonspor lehine verilmeyen bir penaltı oldu. Top Denayer'in eline çarpmıştı. Maçın ardından marka hakem Cüneyt Çakır, 1612 gün Trabzonspor maçına atanmamıştır. Diğer hakemler bundan etkilenmedi mi?

            2019'da oynanan Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu sahaya atlamıştı. Bazen kendimizi kaybediyoruz. Başkan, fiziki olarak saldırıda bulunmuştu. Covid talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken sadece 15 gün ceza almıştır. Bunu ben yapsaydım sizce kaç maç ceza alırdım?

            27 Eylül 2021. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki maç 1-1 bitti. Hakem Halis Özkahya, Trabzonlu bir oyuncuyu doğru bir şekilde oyundan ihraç etti. Trabzon cephesi aşırı saldırgan bir açıklama yaptı.

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