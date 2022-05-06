Jorge jesus geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için 1 numaralı aday olan Jorge Jesus'un dün Brezilya basınına yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi oturdu. Jesus'un Flamengo'da çalışmak istediğini söylediği ve, "Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım ama durum sadece bana değil" dediği idida edilmişti. Ayrıca, "Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'den teklif aldım. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü reddettim." diyen Jorge Jesus, basına yansıyan röportajı sonrası ise yeniden açıklamalarda bulundu. "Flamengo'da çalışmak istiyorum" ifadelerini yalanlayan deneyimli teknik adam, "Bir yemekte konuşulanlar, röportaj olarak aktarıldı. Bu yemekte Flamengo'ya dönüp dönmeyeceğim soruldu. Sadece ayın 20'sine kadar hayatımı ayarlamam gerektiğini söyledim. Medyada farklı şekilde çıktı ama ben böyle söyledim." ifadeleri ile konuya açıklık getirdi. Adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus için Flamengo kulübünün bir girişiminin olmadığı da belirtiliyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın oludğu öne sürülüyor.



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