Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2022 01:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 01:46
    ABONE OL

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları ile birlikte finalistler de belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları ile birlikte finalistler de belli oldu. Roma ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adlarını finale yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, finale yükseldi.

    Finalistler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final rövanşlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

    İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

    Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

    AVRUPA LİGİ'NDE FRANKFURT İLE RANGERS KARŞILACAK
    Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.

    West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

        Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

        UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

        KONFERANS LİGİ'NDE ROMA İLE FEYENOORD KARŞILAŞACAK
        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

        Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

        İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.
            Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar
            Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları ile birlikte finalistler de belli oldu
                SON DAKİKA