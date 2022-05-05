UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları ile birlikte finalistler de belli oldu

KONFERANS LİGİ'NDE ROMA İLE FEYENOORD KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.