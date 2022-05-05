Brezilya'dan Fenerbahçe'ye Jesus müjdesi! Hafta içi Ali Koç'la kritik zirve

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus'la flaş gelişmeler yaşanıyor. UOL Esporte'de görev yapan Renato Mauricio Prado, Portekizli hocayla özel bir röportaj yaptı. Prado röportajın sonunda, "Fenerbahçe onun en muhtemel hedefi olmaya devam ediyor. Cumartesi Lizbon'a geri dönecek ancak 20'sinden sonra kesin kararını verecek" yorumunu yaptı.
Jorge Jesus, UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada ise, "Evet Flamengo'ya geri dönmek isterim. Ama bu sadece bana bağlı değil. En azından 20'sine kadar bekleyebilirim. Ondan sonra hayatıma karar vermem gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapmak bir rüya olurdu. Bu, reddedemeyeceğiniz türden bir davet. Kazanmak yeterli değil. Kazanmak ve seyirciden yüksek bir sanatsal not almak önemli. Futbol bir gösteri, bir gösteri. Bütün takımlarımda aradığım şey bu. Ve Flamengo'da bunu başardık" ifadesini kullandı.
Jesus'un ısrarla Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı gelen bilgiler arasında. Başkan Ali Koç'un pazartesi veya salı günü birkez daha Portekiz'e giderek tecrübeli teknik adamla görüşeceği belirtiliyor. Bu zirvede Jorge Jesus'un geleceğinin olumlu-olumsuz belli olacağı ifade ediliyor.