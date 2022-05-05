Brezilya'dan Fenerbahçe'ye Jesus müjdesi! Hafta içi Ali Koç'la kritik zirve





Jorge Jesus, UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada ise, "Evet Flamengo'ya geri dönmek isterim. Ama bu sadece bana bağlı değil. En azından 20'sine kadar bekleyebilirim. Ondan sonra hayatıma karar vermem gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapmak bir rüya olurdu. Bu, reddedemeyeceğiniz türden bir davet. Kazanmak yeterli değil. Kazanmak ve seyirciden yüksek bir sanatsal not almak önemli. Futbol bir gösteri, bir gösteri. Bütün takımlarımda aradığım şey bu. Ve Flamengo'da bunu başardık" ifadesini kullandı.