Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.05.2022 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 16:40
    ABONE OL

    Brezilya'dan Fenerbahçe'ye Jesus müjdesi! Hafta içi Ali Koç'la kritik zirve

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hoca arayışları devam ediyor. Başkan Ali Koç'un bir görüşme gerçekleştirdiği Jorge Jesus, gazetecilere yaptığı açıklamada geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Jesus, Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken Ali Koç ile pazartesi ya da salı günü bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Brezilya’dan Fener’e Jesus müjdesi

    Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus'la flaş gelişmeler yaşanıyor. UOL Esporte'de görev yapan Renato Mauricio Prado, Portekizli hocayla özel bir röportaj yaptı. Prado röportajın sonunda, "Fenerbahçe onun en muhtemel hedefi olmaya devam ediyor. Cumartesi Lizbon'a geri dönecek ancak 20'sinden sonra kesin kararını verecek" yorumunu yaptı.



    Jorge Jesus, UOL Esporte'ye yaptığı açıklamada ise, "Evet Flamengo'ya geri dönmek isterim. Ama bu sadece bana bağlı değil. En azından 20'sine kadar bekleyebilirim. Ondan sonra hayatıma karar vermem gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapmak bir rüya olurdu. Bu, reddedemeyeceğiniz türden bir davet. Kazanmak yeterli değil. Kazanmak ve seyirciden yüksek bir sanatsal not almak önemli. Futbol bir gösteri, bir gösteri. Bütün takımlarımda aradığım şey bu. Ve Flamengo'da bunu başardık" ifadesini kullandı.



    Jesus'un ısrarla Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı gelen bilgiler arasında. Başkan Ali Koç'un pazartesi veya salı günü birkez daha Portekiz'e giderek tecrübeli teknik adamla görüşeceği belirtiliyor. Bu zirvede Jorge Jesus'un geleceğinin olumlu-olumsuz belli olacağı ifade ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Genç kız böyle öldürüldü! Geriye o mesaj kaldı
    Haberler Spor Brezilya'dan Fenerbahçe'ye Jesus müjdesi! Hafta içi Ali Koç'la kritik zirve
        SON DAKİKA