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    Sarı-Lacivertliler, Cristian Pavon’un transferi için girişimlere hız verdi

    30 Haziran tarihinde Boca Juniors ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Pavon’u kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için adeta seferberlik ilan etti...

    Fener tango yapacak

    30 Haziran tarihinde Boca Juniors ile sözle-ş mesi bitecek olan Cristian Pavon'u kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındak i kanat oyuncusu için adeta seferberlik ilan etti...



    3 KULÜP DAHA ONUN PEŞİNDE
    Arjantin basınına göre Fenerbahçe, Pavon ve menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini iletti. 30 Haziran tarihinde Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek olan Tangocu'yu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtiliyor.



    DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO
    Alınan bilgilere göre Pavon'la İtalya'dan 2 ve ABD'den 1 takım çok ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe bu nedenle elini çabuk tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücumun her iki kanadında da görev yapan 26 yaşındaki Pavon'un güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Kariyeri boyunda 218 maça çıkan Arjantinli futbolcu 54 gol atıp, 50 de asist yaptı.



        AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
        11 kez milli takım formasını giyen Pavon'un artık kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve en geç haziran ayı ortasına kadar kesin kararını vereceği öğrenildi. Daha önce Los Angeles ve Colon formalarını da giyen yıldız futbolcu son olarak Boca Juniors'la 32 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



        BEKLENEN SIÇRAYIŞI YAPAMADI
        20'Lİ yaşlarının başında çok büyük bir yıldız adayı olan Cristian Pavon müthiş yeteneklerine rağmen beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Cristian Pavon, Arjantin Milli Takımı'nın formasını 11 kez giydi. Ancak yıldız futbolcu 2018'den bu yana milli takıma çağrılmıyor.

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