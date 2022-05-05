Sarı-Lacivertliler, Cristian Pavon’un transferi için girişimlere hız verdi





DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

Alınan bilgilere göre Pavon'la İtalya'dan 2 ve ABD'den 1 takım çok ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe bu nedenle elini çabuk tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücumun her iki kanadında da görev yapan 26 yaşındaki Pavon'un güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Kariyeri boyunda 218 maça çıkan Arjantinli futbolcu 54 gol atıp, 50 de asist yaptı.