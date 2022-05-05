Sarı-Lacivertliler, Cristian Pavon’un transferi için girişimlere hız verdi

30 Haziran tarihinde Boca Juniors ile sözle-ş mesi bitecek olan Cristian Pavon'u kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındak i kanat oyuncusu için adeta seferberlik ilan etti...
3 KULÜP DAHA ONUN PEŞİNDE
Arjantin basınına göre Fenerbahçe, Pavon ve menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini iletti. 30 Haziran tarihinde Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek olan Tangocu'yu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtiliyor.
DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre Pavon'la İtalya'dan 2 ve ABD'den 1 takım çok ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe bu nedenle elini çabuk tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücumun her iki kanadında da görev yapan 26 yaşındaki Pavon'un güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Kariyeri boyunda 218 maça çıkan Arjantinli futbolcu 54 gol atıp, 50 de asist yaptı.