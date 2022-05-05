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    • Spor
    • 05.05.2022 09:16
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    • 05.05.2022 09:24
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    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City R.Madrid'e elendi: Guardiola'nın final hasreti 11 yıla çıktı! Toure'nin sözleri ve Afrikalı Şamanların laneti mi?

    Şampiyonlar Ligi'nde dün gece uzun süre unutulmayacak bir maç oynandı. Real Madrid - Manchester City yarı finali rövanşı, 4-3'lük ilk maça nazire yaparcasına apayrı bir hikaye yarattı. Madrid, 90. dakikada iki gole ihtiyacı olduğu anda mucizeyi gerçekleştirerek Pep Guardiola'nın Devler Ligi hasretini 11 yıla çıkardı. Pep Guardiola'nın bu alandaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşadıkları ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.

    Guardiola’nın laneti mi? Afrikalı Şamanlar...

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.

    Santiago Bernabeu'da 4-3'ün rövanşında maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle çok büyük avantaj yakaladı.

    BENZEMA UZATMADA FİŞİ ÇEKTİ
    İlk maçı 4-3 Manchester City, ikinci maçı ise 2-1 Real Madrid kazanınca skorlar eşitlendi ve uzatmalara gidildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarakj skoru 3-1'e getirdi.

    Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, mücadeleyi 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdırdı.

        REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI
        Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

        ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM
        Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu.

        DEV FİNAL 28 MAYIS'TA
        Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

            BENZEMA RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ
            Fransız yıldız Benzema, yarı finali de boş geçmeyerek takımını Paris'teki finale taşıyan golü kaydetti.

            Real Madrid formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 10 gole ulaşan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun 2016/17 sezonunda yine Real Madrid formasıyla kırdığı rekoru egale etti. Rekoru tek başına ele geçirmek için Fransız yıldızın önünde final maçı var.

            EN ÇOK FİNALE ÇIKAN TEKNİK DİREKTÖR: ANCELOTTI
            Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla finale çıkan teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam Milan ile 3, Real Madrid ile 2 kez finale çıktı.

            DEVLER LİGİ'NDE KUPA HASRETİ 11 YILA ÇIKTI
            Pep Guardiola, Manchester City ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.

            2021-22: Real Madrid'e yarı finalde elendi
            2020-21: Chelsea'ye finalde kaybetti
            2019-20: Lyon'a çeyrek finalde elendi
            2018-19: Tottenham'a çeyrek finalde elendi

            Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola 2011'den beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor.

                GUARDİOLA: KABULLENMEK ÇOK ZOR
                Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen sahaya girerek tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. İspanyol teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Bu gece olanları kabullenmek çok zor' dedi: "Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz"

                AFRİKALI ŞAMANLARIN LANETİ Mİ?
                Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşananlar ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.

                Yaya Toure'nin menajeri Seluk, Afrikalı şamanlardan Guardiola'yı lanetlemelerini istemiş, "Bence Pep Guardiola'nın Toure'ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir." şeklinde çıkış yapmıştı. Pep Guardiola'nın dün geceki büyük hayal kırıklığı sonrası bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

                2018 yılında Manchester City'den ayrıldıktan hemen sonra France Football dergisine bir röportaj veren Yaya Toure, Guardiola'yı sert sözlerle eleştirmiş, hatta ırkçılık imasında bulunmuştu: "Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım.Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı. Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı.Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam.Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim!"

                MOURİNHO'NUN REKORUNA ORTAK
                Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2010 ve 2012'de, Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde ise 2014, 2015 ve 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Guardiola, bu sezon 6. bu duyguyu yaşadı.

                Guardiola, daha önce Mourinho'nun tecrübe ettiği bu kötü istatistik rekoruna ortak oldu.
                    Adaylık savaşında bir ihtimal daha var!
                    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City R.Madrid'e elendi: Guardiola'nın final hasreti 11 yıla çıktı! Toure'nin sözleri ve Afrikalı Şamanların laneti mi?
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