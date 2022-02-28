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    Fenerbahçe sağ kanadını Arjantin’de buldu: Hedefte Cristian Pavon var

    Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe, Arjantinli sağ kanat Cristian Pavon'a kanca attı. Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirilidi.

    Fener’den Pavon hamlesi
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    Bu sezon tüm kulvarlarda yarış dışı kalan Fenerbahçe, artık önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor.

    Arda Güler'in son haftalardaki müthiş yükselişi ile kulübe az da olsa hareket gelirken, ihtiyaç duyulan bölgeler için şimdiden temaslara başlandı. Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı.

    Arjantinli oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Pavon için bonservis ücreti ödenmeyeceği için Arjantinli oyuncuya bir miktar imza parası teklif edildiği de gelen haberler arasında.

        11 KEZ MİLLİ OLDU
        Geçtiğimiz         sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti. 11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde.

        2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi. Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor. Çabukluğunu süreti ile birleştiren Pavon'un İtalya Ligi'nden de talipleri olduğu ifade ediliyor.

        Cristian Pavon önceki sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak Arjantinli yıldızın yüksek bonservisi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe sağ kanadını Arjantin’de buldu: Hedefte Cristian Pavon var
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