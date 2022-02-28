Fenerbahçe sağ kanadını Arjantin’de buldu: Hedefte Cristian Pavon var

2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi. Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor. Çabukluğunu süreti ile birleştiren Pavon'un İtalya Ligi'nden de talipleri olduğu ifade ediliyor.