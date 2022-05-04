Menajerine talimat verdi! Jose Sosa’dan çok konuşulacak hamle

Fenerbahçeli Jose Sosa İstanbul'dan kopamıyor.

Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Arjantinli futbolcunun, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.

JOSE SOSA MENAJERLERİNE TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe kariyeri bu ay sonunda bitmesi beklenen Sosa'nın menajerine İstanbul'da mücadele eden Süper Lig kulüpleri ile temasa geçmesini istediği belirtiliyor.