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    • 04.05.2022 21:58
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    • 04.05.2022 23:51
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    Menajerine talimat verdi! Jose Sosa’dan çok konuşulacak hamle

    Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Sarı-Lacivertliler’in yeni kontrat uzatmayı planlamadığı Jose Sosa’nın kariyerine İstanbul’de devam etmek istediği öğrenildi. Jose Sosa'nın menajerinin görüşme yapacağı ilk kulüp ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Öze Haber | Jose Sosa’dan çok konuşulacak hamle!

    Fenerbahçeli Jose Sosa İstanbul'dan kopamıyor.

    Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Arjantinli futbolcunun, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.

    JOSE SOSA MENAJERLERİNE TALİMAT VERDİ
    Fenerbahçe kariyeri bu ay sonunda bitmesi beklenen Sosa'nın menajerine İstanbul'da mücadele eden Süper Lig kulüpleri ile temasa geçmesini istediği belirtiliyor.

    36 yaşındaki futbolcunun menajerinin görüşme yapacağı ilk kulübün ise Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı öne sürülüyor.

    Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Sosa'nın İstanbul'da futbol oynamaya devam edebilmek adına maaşında da ciddi bir fedakarlığa gidebileceği ifade ediliyor.

        Fatih Karagümrük'ün Sosa transferine soğuk bakması halinde ise oyuncunun menajerinin rotayı Kasımpaşa ve Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kırması bekleniyor.

        GECE HAYATIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
        İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa son dönemde futbolundan çok İstanbul gece hayatındaki görüntüleri ile manşetleri süslemişti. Hareketli yaşantısı ile gündemden düşmeyen Sosa'nın İstanbul'da yoluna devam etmek istemesinin en önemli sebebinin de özel hayatından kaynaklandığı öne sürülüyor.

        36 yaşındaki Sosa kariyerinde daha önce Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atlecio Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formaları giydi.

        Sosa'nın İstanbul'da bir kulüple anlaşamaması halinde ise futbolculuk kariyerine ülkesi Arjantin'nde devam etmesi ve futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'e gelmesi bekleniyor.
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