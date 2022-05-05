İtalyan basınından çarpıcı iddia! Napoli Kim Min Jae için girişimlerde bulunacak

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu etkili performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Kim-Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir Güney Koreli stoperi takip eden Napoli'nin transfer döneminde Kim-Min Jae ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğu Manchester United'a geri dönecek olması sebebiyle stoper arayışında olduğu ve bu bölge için adaylarının Fenerbahçeli Kim-Min Jae ile Southampton'dan Polonyalı Jan Bednarek olduğu belirtildi. Hem Kim-Min Jae'nin hem de Jan Bednarek'in Napoli teknik direktörü Luciano Spaletti'nin sevdiği tarzda iki stoper olduğu vurgulandı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de Kim-Min Jae'nin sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Kim- Min Jae, bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri sarstı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN