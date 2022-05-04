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    • 04.05.2022 13:49
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    • 04.05.2022 13:58
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    Napoli Kim-Min Jae’den vazgeçmiyor! İtalyanlar yıldız oyuncu için pusuda

    Fenerbahçe’de ortaya koyduğu etkili performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Kim-Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir Güney Koreli stoperi takip eden Napoli’nin transfer döneminde Kim-Min Jae ya da Southampton’dan Jan Bednarek’i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Napoli pusuda

    Fenerbahçe'de ortaya koyduğu etkili performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Kim-Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir Güney Koreli stoperi takip eden Napoli'nin transfer döneminde Kim-Min Jae ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

    Fenerbahçeli Kim-Min Jae, Avrupa'da transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor… Önümüzdeki sezon transferde önemli hamlelere imza atmaya hazırlanan Napoli kulübü birçok isimle temaslarını sürdürürken, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Kim-Min Jae ile ilgili de önemli ifadeler yer aldı.

    Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğu Manchester United'a geri dönecek olması sebebiyle stoper arayışında olduğu ve bu bölge için adaylarının Fenerbahçeli Kim-Min Jae ile Southampton'dan Polonyalı Jan Bednarek olduğu belirtildi.

        Hem Kim-Min Jae'nin hem de Jan Bednarek'in Napoli teknik direktörü Luciano Spaletti'nin sevdiği tarzda iki stoper olduğu vurgulandı.

        Fenerbahçe'nin ise adı bir süredir Napoli'nin yanı sıra birçok Avrupa kulübü ile de anılan Kim-Min Jae'nin satışına şimdilik çok sıcak bakmadığı ve Güney Koreli oyuncunun önümüzdeki sezon ilk etapta takımda tutulması hedeflendiği ifade ediliyor.

        Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de Kim-Min Jae'nin sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
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            Haberler Yaşam Napoli Kim-Min Jae’den vazgeçmiyor! İtalyanlar yıldız oyuncu için pusuda
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