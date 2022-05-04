Napoli Kim-Min Jae’den vazgeçmiyor! İtalyanlar yıldız oyuncu için pusuda

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu etkili performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Kim-Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir Güney Koreli stoperi takip eden Napoli'nin transfer döneminde Kim-Min Jae ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.