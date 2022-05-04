Napoli Kim-Min Jae’den vazgeçmiyor! İtalyanlar yıldız oyuncu için pusuda

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu etkili performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başaran Kim-Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir Güney Koreli stoperi takip eden Napoli'nin transfer döneminde Kim-Min Jae ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçeli Kim-Min Jae, Avrupa'da transfer manşetlerini süslemeye devam ediyor… Önümüzdeki sezon transferde önemli hamlelere imza atmaya hazırlanan Napoli kulübü birçok isimle temaslarını sürdürürken, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Kim-Min Jae ile ilgili de önemli ifadeler yer aldı.
Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğu Manchester United'a geri dönecek olması sebebiyle stoper arayışında olduğu ve bu bölge için adaylarının Fenerbahçeli Kim-Min Jae ile Southampton'dan Polonyalı Jan Bednarek olduğu belirtildi.