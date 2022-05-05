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    Bu sezon eleştirilerin en büyük hedefi olan Arda Turan Galatasaray formasıyla 1 yıldır gol atamıyor

    Bu sezon performansı ve kilolarıyla sürekli eleştiri alan Arda Turan, Galatasaray formasıyla 1 yıldır gol atamıyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    1 yıllık büyük hasret

    Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu beklentilerin çok altında kaldı. Bu isimlerden birisi de kaptan Arda Turan. Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde takıma ciddi katkı veren ve lig ikinciliğinde önemli bir rol oynayan tecrübeli yıldız bu sezon adeta jübile hazırlığı yapıyor. Futbolundan çok aşırı kiloları ile gündeme oturan Arda Turan müthiş kariyerini adeta mumla aratan bir performans sergiliyor. Bu sezon sadece 12 resmi maçta 297 dakika sahada kalabilen ve gol atamayan Arda Turan takımına sadece 1 asistlik katkı verebildi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray formasıyla gol hasreti tam 1 yılı bulmuş durumda. Arda son olarak geçtiğimiz sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde Beşiktaş ile Nef Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde ağları havalandırmıştı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel kariyerine noktayı koyması bekleniyor.



    SAMBACILAR JESUS'UN PEŞİNDE
    Portekiz'in A Bola gazetesi Dünya Kupası sonrasında Brezilya Milli Takımı'nın 1 numaları hoca adayının Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Jorge Jesus'un olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus için çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Migue Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetiminin Portekiz basınındaki iddiaların ardından Jorge Jesus ile temaslara hız vereceği ifade ediliyor.



    SAMANDIRA'DA DERBİ MESAİSİ
    Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.



        SERDAR'A 'HAZIR OL' EMRİ
        Kayserispor maçında kafa golü atan Serdar Saatçı ile görüşen İsmael, "Hazır ol" dedi. Kornerlerde Serdar'ın hücum etkinliğinin yüksek olduğunu tespit eden İsmael, Fenerbahçe stoperlerinin zaaflarını yine bir stoperle değerlendirecek. Valerien İsmael Kim ile Tisserand'ın daha önce 1 kez yan yana oynamış olmasının zaafını değerlendirmeyi hedefliyor.



        MULEKA SÜRPRİZİ
        Beşiktaş, Sörloth transferinde sorun çıkması durumunda Kasımpaşa'nın Kongolu golcüsünü yedekte tutma kararı aldı. Lyon'un da Muleka'nın peşine düştüğü öğrenildi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar peşinde olduğu Norveçli santrfor Alexander Sörloth'ta bir problem çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'da 11 maçta 12 gol, 3 asist üreten Jackson Muleka'yı listesine aldı. Siyah-Beyazlılar devre arası gelip büyük bir çıkışa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu için nabız yoklarken, Fransız ekibi Olympique Lyon'un da bu oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi. Plana göre Kasımpaşa 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş devreye girecek ve İstanbul kulübünün kapısını çalacak. Bu arada Fransız ekibi Lyon'un Muleka'yı izleme kararı aldığı da gelen haberler arasında.



        M.CİTY'Yİ ELEYEN REAL LİVERPOOL'UN RAKİBİ OLDU
        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 4-3 yenildiği Manchester City'yi dün sahasında 1-0 geriye düştüğü rövanşta uzatma devreleri neticesinde 3-1 yenerek finale çıktı. Normal süresi 2-1 biten maçta 95. dakikada Benzema penaltıdan Real'e turu getirdi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalide Liverpool ile eşleşti.



            AVRUPA'DA FİNALİSTLER BUGÜN BELLİ OLUYOR
            UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler bugün belli oluyor. Avrupa Ligi'nde E.Frankfurt- West Ham (2-1) ve Glasgow Rangers- RB Leipzig (0-1) rövanşları oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Roma-Leicester City (1-1) ve Marsilya- Feyenoord (2-3) maçları var. Bu karşılaşmaların ardından finalistler belli olacak.



            KAYSERİSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU
            Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcularından Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle iki hafta formasından uzak kalacak. Ayak bileğinden sakatlanan Mert Çetin'in bu hafta oynanacak Gaziantep FK maçında ve önümüzdeki hafta içi Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında takımındaki yerini alamayacak.

            DOMAGOJ VİDA DERBİDE YOK
            Domagoj Vida'nın babası kalp krizi geçirdi. Yıldız futbolcu ülkesi Hırvatistan'a gitti. Babasının sağlık durumunu yakından takip etmek isteyen Hırvat stoperin derbide forma giyemeyeceği bildirildi.

            ALPASLAN'A SÜRPRİZ TALİP
            Alpaslan Öztürk'e sürpriz bir talip çıktı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nün tecrübeli stoperi istediği öğrenildi. Alpaslan'ın kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği ancak kesin kararını yeni teknik adama göre vereceği belirlendi.

            DEVELİOĞLU'NA İHRAÇ ŞOKU
            Seçim sürecini etkileyen hamleleriyle adından söz ettiren Fırat Develioğlu sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklamıştı. Alınan bilgilere göre Develioğlu'nun kulüpten ihracı için düğmeye basıldı. Metin Sinan Aslan ve Adnan Öztürk'ün bugün Disiplin Kurulu'na başvurarak ihraç sürecini başlatacağı öğrenildi.

            SÜRPRİZ VALENCİA HAMLESİ KAPIDA!
            Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Enner Valencia ilgili sürpriz bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Meksika'dan iki kulüp Ekdavorlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl sözleşmesi kalan ve kasım ayında 33 yaşına girecek olan tecrübeli yıldızı gözden çıkarabileceği ifade ediliyor.

            A.EFES YARI FİNALDE OLYMPİAKOS İLE EŞLEŞTİ
            THY Euroleague çeyrek finalinde Olimpiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Olimpiakos böylece Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Öte yandan Frutti Extra Bursaspor'un ise Euorcup finalindeki rakibi Bologna oldu.

            TURKCELL GRANFONDO 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
            Türk sporunun en büyük desteKçilerinden Turkcell, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo Serisi'nin ikincisini de İstanbul'da başlatıyor. Serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Beykoz Belediyesi'nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler 'Barış için Pedallayacak.'

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            Haberler Spor Bu sezon eleştirilerin en büyük hedefi olan Arda Turan Galatasaray formasıyla 1 yıldır gol atamıyor
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