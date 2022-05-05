Bu sezon eleştirilerin en büyük hedefi olan Arda Turan Galatasaray formasıyla 1 yıldır gol atamıyor





KAYSERİSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcularından Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle iki hafta formasından uzak kalacak. Ayak bileğinden sakatlanan Mert Çetin'in bu hafta oynanacak Gaziantep FK maçında ve önümüzdeki hafta içi Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında takımındaki yerini alamayacak.



DOMAGOJ VİDA DERBİDE YOK

Domagoj Vida'nın babası kalp krizi geçirdi. Yıldız futbolcu ülkesi Hırvatistan'a gitti. Babasının sağlık durumunu yakından takip etmek isteyen Hırvat stoperin derbide forma giyemeyeceği bildirildi.



ALPASLAN'A SÜRPRİZ TALİP

Alpaslan Öztürk'e sürpriz bir talip çıktı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nün tecrübeli stoperi istediği öğrenildi. Alpaslan'ın kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği ancak kesin kararını yeni teknik adama göre vereceği belirlendi.



DEVELİOĞLU'NA İHRAÇ ŞOKU

Seçim sürecini etkileyen hamleleriyle adından söz ettiren Fırat Develioğlu sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklamıştı. Alınan bilgilere göre Develioğlu'nun kulüpten ihracı için düğmeye basıldı. Metin Sinan Aslan ve Adnan Öztürk'ün bugün Disiplin Kurulu'na başvurarak ihraç sürecini başlatacağı öğrenildi.



SÜRPRİZ VALENCİA HAMLESİ KAPIDA!

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Enner Valencia ilgili sürpriz bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Meksika'dan iki kulüp Ekdavorlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl sözleşmesi kalan ve kasım ayında 33 yaşına girecek olan tecrübeli yıldızı gözden çıkarabileceği ifade ediliyor.



A.EFES YARI FİNALDE OLYMPİAKOS İLE EŞLEŞTİ

THY Euroleague çeyrek finalinde Olimpiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Olimpiakos böylece Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Öte yandan Frutti Extra Bursaspor'un ise Euorcup finalindeki rakibi Bologna oldu.



TURKCELL GRANFONDO 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Türk sporunun en büyük desteKçilerinden Turkcell, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo Serisi'nin ikincisini de İstanbul'da başlatıyor. Serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Beykoz Belediyesi'nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler 'Barış için Pedallayacak.'

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