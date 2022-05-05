Bu sezon eleştirilerin en büyük hedefi olan Arda Turan Galatasaray formasıyla 1 yıldır gol atamıyor

Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu beklentilerin çok altında kaldı. Bu isimlerden birisi de kaptan Arda Turan. Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde takıma ciddi katkı veren ve lig ikinciliğinde önemli bir rol oynayan tecrübeli yıldız bu sezon adeta jübile hazırlığı yapıyor. Futbolundan çok aşırı kiloları ile gündeme oturan Arda Turan müthiş kariyerini adeta mumla aratan bir performans sergiliyor. Bu sezon sadece 12 resmi maçta 297 dakika sahada kalabilen ve gol atamayan Arda Turan takımına sadece 1 asistlik katkı verebildi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray formasıyla gol hasreti tam 1 yılı bulmuş durumda. Arda son olarak geçtiğimiz sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde Beşiktaş ile Nef Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde ağları havalandırmıştı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel kariyerine noktayı koyması bekleniyor.
SAMBACILAR JESUS'UN PEŞİNDE
Portekiz'in A Bola gazetesi Dünya Kupası sonrasında Brezilya Milli Takımı'nın 1 numaları hoca adayının Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Jorge Jesus'un olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus için çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Migue Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetiminin Portekiz basınındaki iddiaların ardından Jorge Jesus ile temaslara hız vereceği ifade ediliyor.
SAMANDIRA'DA DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.