EuroCup final nerede? Bursaspor finalde kimle rakip olacak? EuroCup final 2022 ne zaman oynanacak? Puan durumu...





Holland ve Metin Türen öne çıktı



İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı.