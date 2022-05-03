EuroCup final nerede? Bursaspor finalde kimle rakip olacak? EuroCup final 2022 ne zaman oynanacak? Puan durumu...

EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı deplasmanda 68-85 yenen Frutti Extra Bursaspor adını finale yazdırdı. Bu gelişmelerin arkasından Basketbolseverler EuroCup final tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, EuroCup final 2022 ne zaman oynanacak? EuroCup final nerede oynanacak? 2022 Eurocup puan durumu nasıl? İşte merak edilenler haberimizde...
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi Valencia Basket-Virtus Bologna maçının galibi olacak.
EuroCup yarı final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0'lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.
Holland ve Metin Türen öne çıktı
İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı.