Trabzonspor'a 61 kere maşallah! Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısı eşliğinde coşan Trabzonspor taraftarına seslendi bakın neler söyledi

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 38 yıllık hasret bitti. Dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu sabaha kadar kutlayan Trabzonspor taraftarı büyük coşku yaşadı. Başta Trabzon olmak üzere tüm dünyada kutlamalar görülmeye değerdi.
Cumartesi akşamı Üsküdar-Beykoz hattındaydım. Ancak İstanbul'da öyle bir yer var ki, bilenler bilir, hem Trabzon sevdası hem de Trabzonspor coşkusu orada bambaşka yaşandı: Beykoz İshaklı köyü...
Furkan Ocak'ın davetiyle gittiğim İshaklı'da müthiş bir sevinç ve ambiyans vardı. Abartmıyorum, bildiğiniz Trabzon'daydım. Köyde kaldırımlar, evler, arabalar bile her şey bordo-mavi renkteydi. Yani 'Bize her yer Trabzon' sloganının hakkını veren bir yer. Muhtar Ali Cinel ile tüm köy halkı birleşip muhteşem bir kutlama yaptılar. Maç köy meydanında topluca izlendi, şampiyonluk anları ise görsel şölene dönüştü. 7'den 70'e kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden tüm köy horon tepti, havai fişek gösterisi yapıldı. Çıkışta Üsküdar'da da aynı coşku vardı. Bahçelievler, Kadıköy, Güngören, Beyoğlu, Maltepe gibi Karadenizli nüfusunun yoğun yerlerinde de unutulmaz bir gece yaşandı.
'TRABZONLAND' PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması o kadar coşku dolu oldu ki, Trabzon şehir merkezindeki kutlama, Belçika'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Tomorrowland'i bile gölgede bıraktı ve 'Trabzonland' paylaşımları sosyal medyayı salladı. FIFA'nın resmi Twitter hesabı 100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı bu kutlamayı paylaştı.