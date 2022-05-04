Trabzonspor'a 61 kere maşallah! Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısı eşliğinde coşan Trabzonspor taraftarına seslendi bakın neler söyledi

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 38 yıllık hasret bitti. Dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu sabaha kadar kutlayan Trabzonspor taraftarı büyük coşku yaşadı. Başta Trabzon olmak üzere tüm dünyada kutlamalar görülmeye değerdi.

Cumartesi akşamı Üsküdar-Beykoz hattındaydım. Ancak İstanbul'da öyle bir yer var ki, bilenler bilir, hem Trabzon sevdası hem de Trabzonspor coşkusu orada bambaşka yaşandı: Beykoz İshaklı köyü...