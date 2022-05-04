Fenerbahçe Kim ve Szalaı’nin yerine alternatif arayışına başladı! Danilho Doekhi ve Haret Ortega listeye alındı





GENÇ YAŞTA KAPTAN OLDU

Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda. Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı. 1.90 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile ön plana çıkan Hollandalı stoperle 5 büyük ligden birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi. Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.