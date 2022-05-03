Trabzonspor yine altyapısıyla şampiyonluğa ulaştı

Karadeniz Fırtınası, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho Andreas Cornelius ve Djaniny gibi yıldızlarların katkısıyla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ancak bu yıldızların yanı sıra Trabzonspor tıpkı yıllar önce olduğu gibi altyapıdan çıkan oyuncularıyla mutlu sona ulaştı… Trabzonspor geçmiş yıllarda Süper Lig şampiyonluklarına ambargo koyduğunda altyapıdan yetişen Trabzon'un çocuklarıyla zafere yürümüştü.

Bu sezon da bir benzeri yaşandı… Bordo-Mavililer, şampiyonluk maçını altyapıdan çıkan 3 oyuncuyla oynadı... 35 maçlık periyotta toplam 9 altyapı oyuncusu Trabzonspor formasını giydi…

Trabzonspor hem şampiyonluk sevincinin gururunu yaşadı hem de altyapıdan çıkan oyuncularının da bu başarıda pay sahibi olmasıyla gururlandı…

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Murat Cem, Abdulkadir Parmak (Devre arası Kayseri'ye kiralandı), Abdülkadir Ömür ve Yusuf Erdoğan sezon boyunca görev alan isimler oldular.

Türk futboluna altyapıdan büyük isimler kazandıran Trabzonspor, 2020 yılında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Altyapı konusunda planlı bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'un yeni yıldızları Türk futboluna armağan etmesi bekleniyor.