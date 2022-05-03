Domenec Torrent istiyor Galatasaray bekliyor: İşte İspanyol teknik direktörün transfer listesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3-2 kaybedilen Sivasspor maçının ardından çok flaş açıklamalar yapmıştı. İspanyol hoca, yaşanan seçim krizi nedeniyle transferde ağır kaldıklarını, yönetime önerdiği bazı isimlerin büyük ihtimalle başka takımlara imza atacağını söylemişti.
Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolculardan ikisini takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre tecrübeli hocanın yeni sezon için transfer edilmesini istediği ilk futbolcu Yangel Herrera'ydı.
Bonservisi Torrent'in eski kulübü Manchester City'de olan Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon La Liga ekibi Espanyol'da kiralık olarak forma giyiyor. İspanyol hoca, 2018 yılında New York City'yi çalıştırırken Herrera da kadrosunda yer alıyordu.