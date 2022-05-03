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    • Spor
    • 03.05.2022 12:30
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    • 03.05.2022 12:30
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    Domenec Torrent istiyor Galatasaray bekliyor: İşte İspanyol teknik direktörün transfer listesi!

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolculardan ikisini takvim.com.tr açıklıyor. Galatasaray yönetiminin seçime kadar olan yaklaşık 40 günlük süreçte iki futbolcu konusunda bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’in listesi sızdı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3-2 kaybedilen Sivasspor maçının ardından çok flaş açıklamalar yapmıştı. İspanyol hoca, yaşanan seçim krizi nedeniyle transferde ağır kaldıklarını, yönetime önerdiği bazı isimlerin büyük ihtimalle başka takımlara imza atacağını söylemişti.


    Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolculardan ikisini takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre tecrübeli hocanın yeni sezon için transfer edilmesini istediği ilk futbolcu Yangel Herrera'ydı.


    Bonservisi Torrent'in eski kulübü Manchester City'de olan Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon La Liga ekibi Espanyol'da kiralık olarak forma giyiyor. İspanyol hoca, 2018 yılında New York City'yi çalıştırırken Herrera da kadrosunda yer alıyordu.


        Torrent'in yönetime verdiği raporda, Kolombiyalı yıldızın kiralanabileceğini ve bu konuda çabuk hareket edilmesini istediği belirlendi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Yangel Herrera'nın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.


        Torrent'in transfer edilmesini istediği bir diğer futbolcunun ise Jesus Medina olduğu belirtiliyor. Yine İspanyol teknik adamın New York City'den eski öğrencisi olan Paraguaylı yıldız şu anda CSKA Moskova formasını giyiyor. Ancak Medina'nın savaş ortamı nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

        Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Galatasaray yönetiminin seçime kadar olan yaklaşık 40 günlük süreçte Herrera ve Medina konusunda bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

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