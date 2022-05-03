Domenec Torrent istiyor Galatasaray bekliyor: İşte İspanyol teknik direktörün transfer listesi!



Torrent'in transfer edilmesini istediği bir diğer futbolcunun ise Jesus Medina olduğu belirtiliyor. Yine İspanyol teknik adamın New York City'den eski öğrencisi olan Paraguaylı yıldız şu anda CSKA Moskova formasını giyiyor. Ancak Medina'nın savaş ortamı nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Galatasaray yönetiminin seçime kadar olan yaklaşık 40 günlük süreçte Herrera ve Medina konusunda bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.