Müthiş bir performansa imza atıp kariyerindeki ilk şampiyonluğa Trabzonspor'la ulaşan Abdullah Avcı taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini topladı. Türk futbolunun son 10 yılına damga vuran isimlerden biri olan tecrübeli hoca, Başakşehir'in başında çok yaklaşmasına rağmen son anda elinden kaçırdığı şampiyonluk kupasına Trabzonspor'la beraber uzandı.

BUNUN ADI İSTİKRAR

İnanılmaz bir istikrar sağlayan Avcı son 10 sezon dikkate alındığında Süper Lig'in en çok puan toplayan teknik direktörü olmayı da başardı. Tecrübeli hoca bu süreçte, Türk futbolunun en önemli isimlerinden Fatih Terim ve Şenol Güneş'i de geride bıraktı. Abdullah Avcı son 10 sezonda Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında 253 maça çıkarken tam 498 puan topladı ve uzak ara zirvede yer aldı. 1.97 puan ortalaması yakalayan 58 yaşındaki teknik adam için sosyal medyada "Son imparator" ifadesi kullanıldı.

SADECE 8 YENİLGİ

Söz konusu 10 sezonda Fatih Terim 323 puan toplarken, Şenol Güneş de 368 puanda kaldı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı 76 karşılaşmada görev alırken 46 galibiyet ve 22 beraberlik yaşadı. Başarılı hoca bu süreçte sahadan sadece 8 kez yenilgiyle ayrıldı. Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde 126 gol atarken, sadece 72 gol yedi ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.