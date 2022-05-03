Galatasaray'a transfer müjdesi: Fransızlar Mostafa Mohamed için geliyor

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mostafa Mohamed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.