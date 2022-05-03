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    • Spor
    • 03.05.2022 11:54
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    • 03.05.2022 11:54
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    Galatasaray'a transfer müjdesi: Fransızlar Mostafa Mohamed için geliyor

    Galatasaray'da bu sezon beklentilerin gerisinde bir performans sergileyen Mısırlı Mostafa Mohamed'e Fransa'da talip çıktı. Gelen son haberlere göre, Aktürkoğlu’nu izlemek için İstanbul’a gelen Lyon’un şef scout’u Bruno Cheyrou, Mohamed’in performansından çok etkilendi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a transfer müjdesi

    Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mostafa Mohamed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.


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    Fransa'nın önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray-Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mohamed'in performansından çok etkilendi.


    Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

        Daha önce St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği Mostafa Mohamed'in de kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor.

        Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın toplam maliyeti 5.5 milyon doları bulan Mostafa Mohamed için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor.

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