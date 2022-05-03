Galatasaray'a transfer müjdesi: Fransızlar Mostafa Mohamed için geliyor

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mostafa Mohamed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
FRANSIZ BASINI BOMBAYI PATLATTI
Fransa'nın önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray-Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mohamed'in performansından çok etkilendi.
Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.