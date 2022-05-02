Özel Haber I Terim ve Güneş'i solladı! Son İmparator Avcı

Müthiş bir istikrara imza atan Abdullah Avcı son 10 sezon dikkate alındığında Süper Lig'in en çok puan toplayan teknik direktörü olmayı da başardı. Tecrübeli hoca bu süreçte, Türk futbolunun en önemli isimlerinden Fatih Terim ve Şenol Güneş'i de geride bıraktı.

Abdullah Avcı son 10 sezonda Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında 253 maça çıkarken tam 498 puan topladı ve uzak ara zirvede yer aldı. 1.97 puan ortalaması yakalayan 58 yaşındaki teknik adam için sosyal medyada "Son imparator" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 10 sezonda Fatih Terim 323 puan toplarken, Şenol Güneş de 368 puanda kaldı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı 76 karşılaşmada görev alırken 46 galibiyet ve 22 beraberlik yaşadı. Başarılı hoca bu süreçte sahadan sadece 8 kez yenilgiyle ayrıldı. Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde 126 gol atarken, sadece 72 gol yedi ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.

İŞTE SON 10 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN HOCALAR:

TEKNİK ADAM PUAN

1-Abdullah Avcı 498

2-Rıza Çalımbay 453

3-Şenol Güneş 368

4-Aykut Kocaman 359

5-Hamza Hamzaoğlu 342

6-Ersun Yanal 338

7-Fatih Terim 323

8-Hikmet Karaman 278

9-Sergen Yalçın 272

10-Okan Buruk 263