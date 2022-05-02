Fırtına'nın Avrupa yolculuğu! Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Ligi ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna, Danimarka ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

Devler Ligi'nde 2. eleme turu kurası 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılması halinde iki yerine tek ön eleme oynayacak.

TÜRKİYE KUPASI

Şampiyon Trabzonspor, eğer kupayı da müzesine götürürse, ligi 3. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek.

4. ve 5. sıradaki takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası 1 Ağustos'ta, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kurası ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.