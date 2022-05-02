Fırtına'nın Avrupa yolculuğu! Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzonspor camiası şampiyonluğun coşkusunu yaşarken Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacağı da büyük bir merak konusu oldu.
UEFA RUS KULÜPLERİNİ MEN ETTİ
UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.
UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı. Bu kararın ardından Trabzonspor'un da Avrupa'daki yolu belli olmaya başladı.
TRABZONSPOR PLAY-OFF TURUNDAN GİRİŞ YAPACAK
Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan bordo-mavili ekip, 1 Ağustos'ta çekilecek kura ile rakibini tanıyacak.
Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.