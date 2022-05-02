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    • Spor
    • 02.05.2022 23:43
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    • 03.05.2022 00:01
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    Fırtına'nın Avrupa yolculuğu! Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor şampiyonluk sevinci yaşarken Şampiyonlar Ligi'ndeki durum da merak konusu oldu. UEFA'nın Rus kulüpleriyle ilgili açıkladığı men kararının ardından Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacağı da netleşti.

    Fırtına’nın Avrupa yolculuğu!

    Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Trabzonspor camiası şampiyonluğun coşkusunu yaşarken Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacağı da büyük bir merak konusu oldu.

    UEFA RUS KULÜPLERİNİ MEN ETTİ
    UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.

    UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı. Bu kararın ardından Trabzonspor'un da Avrupa'daki yolu belli olmaya başladı.

    TRABZONSPOR PLAY-OFF TURUNDAN GİRİŞ YAPACAK
    Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
    Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan bordo-mavili ekip, 1 Ağustos'ta çekilecek kura ile rakibini tanıyacak.

    Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

        Ligi ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna, Danimarka ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

        Devler Ligi'nde 2. eleme turu kurası 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılması halinde iki yerine tek ön eleme oynayacak.

        TÜRKİYE KUPASI
        Şampiyon Trabzonspor, eğer kupayı da müzesine götürürse, ligi 3. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek.

        4. ve 5. sıradaki takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan gidecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası 1 Ağustos'ta, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kurası ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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