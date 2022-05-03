Kerem Aktürkoğlu'nun tahmini transfer bedelini 20.3 milyon Euro

Avrupa futbolunun önde gelen araştırma şirketlerinden CIES, Süper Lig'le ilgili önemli bir çalışma yaptı. CIES, Süper Lig'de olası transfer değeri en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. CIES'in araştırmasına göre ilk üç sırayı Galatasaraylı futbolcular paylaşıyor. Zirvede Sarı-Kırmızılılar'ın ele avuca sığmayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Yapılan çalışmaya göre genç futbolcunun tahmini transfer değeri 20.3 milyon Euro. İkinci sıradaki Victor Nelsson'un fiyatı 14.3 milyon Euro, üçüncü Cicaldau'nun değeri ise 13.8 milyon Euro olarak belirlendi.