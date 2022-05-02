Liste açıklandı! Süper Lig'in lideri Kerem Aktürkoğlu: İşte genç futbolcunun tahmini piyasa değeri!



CIES'in araştırmasına göre ilk üç sırayı Galatasaraylı futbolcular paylaşıyor. Zirvede Sarı-Kırmızılılar'ın ele avuca sığmayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Yapılan çalışmaya göre genç futbolcunun tahmini transfer değeri 20.3 milyon Euro. Kerem'le birçok önemli Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

Listenin ikinci sırasında Victor Nelsson yer alıyor. CIES, Danimarkalı futbolcunun tahmini transfer değerini 14.3 milyon Euro olarak belirledi. Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulüp takip ediyor.

Performansı eleştiri almasına rağmen başta Sampdoria olmak üzere İtalyan kulüplerinin hedefindeki Alexandru Cicaldau'nun transfer bedeli de 13.8 milyon Euro olarak açıklandı.