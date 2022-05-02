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    • Spor
    • 02.05.2022 14:43
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    • 02.05.2022 14:43
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    Liste açıklandı! Süper Lig'in lideri Kerem Aktürkoğlu: İşte genç futbolcunun tahmini piyasa değeri!

    Spor Toto Süper Lig'in olası transfer değeri en yüksek 10 futbolcusunu açıklayan Avrupa futbolunun önde gelen araştırma şirketlerinden CIES, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk sıraya koydu. İşte genç futbolcunun tahmini transfer değeri.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Liste açıklandı! İlk sırada Kerem var

    Avrupa futbolunun önde gelen araştırma şirketlerinden CIES, Süper Lig'le ilgili önemli bir çalışma yaptı. CIES, Süper Lig'de olası transfer değeri en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı.


    CIES'in araştırmasına göre ilk üç sırayı Galatasaraylı futbolcular paylaşıyor. Zirvede Sarı-Kırmızılılar'ın ele avuca sığmayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Yapılan çalışmaya göre genç futbolcunun tahmini transfer değeri 20.3 milyon Euro. Kerem'le birçok önemli Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

    Listenin ikinci sırasında Victor Nelsson yer alıyor. CIES, Danimarkalı futbolcunun tahmini transfer değerini 14.3 milyon Euro olarak belirledi. Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulüp takip ediyor.

    Performansı eleştiri almasına rağmen başta Sampdoria olmak üzere İtalyan kulüplerinin hedefindeki Alexandru Cicaldau'nun transfer bedeli de 13.8 milyon Euro olarak açıklandı.


    Araştırmada sadece futbolcuların performansı değil yaşları ve sözleşme süreleri de dikkate alındı.
    İşte CIES'in araştırmasına göre Süper Lig'in transfer değeri en yüksek 10 futbolcusu:
    1-Kerem Aktürkoğlu 20.3 milyon Euro


        2-Victor Nelsson 14.3 milyon Euro


        3-Alexandru Cicaldau 13.8 milyon Euro


        4-Attila Szalai 13.4 milyon Euro


            5-Olimpiu Morutan 10.7 milyon Euro


            6-Berkan Kutlu 10.7 milyon Euro


            7-Ferdi Kadıoğlu 9.7 milyon Euro
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                Haberler Spor Liste açıklandı! Süper Lig'in lideri Kerem Aktürkoğlu: İşte genç futbolcunun tahmini piyasa değeri!
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