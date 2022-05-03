Galatasaray Kulübü seçim tarihini resmen açıkladı

Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu... Sarı-Kırmızılılar'da mart ayında yapılan olağan mali genel kurulda başkan Burak Elmas'ın idari olarak ibra edilmemesi sonrası 30 Nisan için seçim kararı alınmış ancak mahkeme tarafından kongreye tedbir kararı konulmuş ve seçim iptal olmuştu.

SEÇİM TARİHİ RESMEN AÇIKLANDI

30 Nisan'daki genel kurulun iptali sonrası başkan Burak Elmas haziran ayı için yeniden seçim kararı alacaklarını duyururken dün kongre tarihi resmen belli oldu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ADAY SAYISI DAHA DA ARTABİLİR

11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da bir önceki genel kurul için Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da haziran ayında yapılacak olan seçimde adayların artabileceği belirtiliyor. Ayrıca seçim öncesi başkan Burak Elmas'ın ise adaylığının önündeki engelin kalktığı belirtiliyor.