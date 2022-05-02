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    • Spor
    • 02.05.2022 21:20
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    • 02.05.2022 21:36
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    Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

    Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

    Galatasaray, başkanlık seçiminin 11 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

    2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

    Üyelerimize duyurulur.

    Saygılarımızla,

    Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu



    GÜNDEM

    1. Açılış,

    2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

    3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

    4. Seçimler;

    a. Kulüp Başkanı

    b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

    c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

    d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

    e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

    5. Kapanış

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