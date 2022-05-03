Bernardeschi bombası

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim son dönemde yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurmaya başladı. Daha önce gündemine Andrea Belotti'yi alan Sarı Kanarya hedefi yine bir İtalyan... Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen ve 6 kez fileleri havalandıran Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro... Tecrübeli oyuncu bu sezon Juventus formasıyla 32 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 6 asist üretti. 2017 yılında Fiorentina'dan transfer edilen İtalyan yıldız için 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödenmişti. Bernardeschi'nin sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.