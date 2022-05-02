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Haberler Spor Fenerbahçe'ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe'ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer için kolları sıvadı. Sarı Lacivertliler, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

takvim.com.tr
Özel haber
Onur Koçhan
02.05.2022 18:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 19:11
Fenerbahçe’ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Sarı-Lacivertli Yönetim son dönemde yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurmaya başladı.

Fenerbahçe’ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Daha önce gündemine Andrea Belotti'yi alan Sarı Kanarya hedefi yine bir İtalyan

Fenerbahçe’ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu.

Fenerbahçe’ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.

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