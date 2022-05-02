Fenerbahçe'ye süper İtalyan! Federico Bernardeschi’nin menajeri ile temas kuruldu
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer için kolları sıvadı. Sarı Lacivertliler, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
02.05.2022 18:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 19:11
Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu.
Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.