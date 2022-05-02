Galatasaray'da Domenec Torrent tarihi tersten yazıyor! Cimbom en fazla gol yediği sezonu yaşıyor

Sezona Fatih Terim ile başlayan Cimbom sonrasında takımı Domenec Torrent'e emanet etti. Ancak İspanyol hocayla da hızlı düşüş devam etti.
Aslan tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Lider Trabzonspor'un tam 30 puan gerisinde 13. sırada yer alan Galatasaray'ın durumu taraftarını kahrediyor. Aslan, Süper Lig tarihinde 5. kez sıkıntılı bir dönemden geçiyor.
Galatasaray, 1969-1970 ve 1979-1980 sezonunu 9. sırada tamamladı. Galatasaray, 1981-1982 sezonunu 11., 2010-2011 sezonunu ise 8. sırada bitirdi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise şimdilik 13. sırada.