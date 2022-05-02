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    • Spor
    • 02.05.2022 12:42
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    • 02.05.2022 12:42
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    Galatasaray'da Domenec Torrent tarihi tersten yazıyor! Cimbom en fazla gol yediği sezonu yaşıyor

    Galatasaray bu sezon Süper Lig’de elde ettiği kötü sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Son olarak evinde Sivasspor’a kaybeden Galatasaray tarihi adeta tersten yazmaya devam ediyor. Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16’nın (1.44) ardından (1.43) ile en yüksek ortalamasına ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent tarihi tersten yazıyor!

    Sezona Fatih Terim ile başlayan Cimbom sonrasında takımı Domenec Torrent'e emanet etti. Ancak İspanyol hocayla da hızlı düşüş devam etti.

    Aslan tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Lider Trabzonspor'un tam 30 puan gerisinde 13. sırada yer alan Galatasaray'ın durumu taraftarını kahrediyor. Aslan, Süper Lig tarihinde 5. kez sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

    Galatasaray, 1969-1970 ve 1979-1980 sezonunu 9. sırada tamamladı. Galatasaray, 1981-1982 sezonunu 11., 2010-2011 sezonunu ise 8. sırada bitirdi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise şimdilik 13. sırada.

        Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16'nın (1.44) ardından (1.43) ile en yüksek ortalamasına ulaştı.

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız eldiveni Fernando Muslera da son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odak noktasında…

        Sezon Sıra
        1969/70 9
        1979/80 9
        1981/82 11
        2010/11 8
        2021/22 13

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