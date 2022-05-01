Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Gomis, Kerem
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
MARCAO CEZALI DURUMDA
Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan kaleci Pena ile sağ bek Omar Elabdellaoui dışında sarı kart cezalısı Marcao da forma giyemeyecek.