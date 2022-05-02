Özel Haber I Cimbom'da Torrent hüsranı! "Biletini bir önce keselim"

Sosyal medyadaki taraftarların bir kısmı Torrent'in bu sözleri kendini kovdurmak için bu sözleri söylediğini iddia etti. 16 Ocak'taki Hatayspor maçı ile Süper Lig'deki ilk sınavına çıkan İspanyol teknik adam sahadan 4-2'lik yenilgi ile ayrıldı. 15 maçta 6 galibiyeti olan tecrübeli hocanın performansı büyük tartışma konusu…