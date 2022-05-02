Özel Haber I Cimbom'da Torrent hüsranı! "Biletini bir önce keselim"

Sivasspor yenilgisi sonrasında kameraların karşısına geçen Torrent'in "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu!" açıklamaları büyük tepki gördü.
Sosyal medyadaki taraftarların bir kısmı Torrent'in bu sözleri kendini kovdurmak için bu sözleri söylediğini iddia etti. 16 Ocak'taki Hatayspor maçı ile Süper Lig'deki ilk sınavına çıkan İspanyol teknik adam sahadan 4-2'lik yenilgi ile ayrıldı. 15 maçta 6 galibiyeti olan tecrübeli hocanın performansı büyük tartışma konusu…
Torrent 6 galibiyetin 4'ünü küme düşen Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay'a karşı elde etti. Sadece Karagümrük ve Beşiktaş'ı mağlup etti. 15 maçta 1.33 puanla mücadele eden Galatasaray, seçim sürecinden de bir hayli etkilendi.
Galatasaray, Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetmesi halinde 2.7 milyon Euro tazminat bedeli ödeyecek.