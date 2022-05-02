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    • Spor
    • 02.05.2022 11:53
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    • 02.05.2022 11:53
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    Özel Haber I Cimbom'da Torrent hüsranı! "Biletini bir önce keselim"

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın başına geçtikten sonra üst üste kötü sonuçlar alan Domenec Torrent’e taraftarların tepkisi büyük… Sarı-Kırmızılı taraftarlar İspanyol hocanın biletinin bir an önce kesilmesini istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Cimbom’da Torrent hüsranı!

    Sivasspor yenilgisi sonrasında kameraların karşısına geçen Torrent'in "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu!" açıklamaları büyük tepki gördü.

    Sosyal medyadaki taraftarların bir kısmı Torrent'in bu sözleri kendini kovdurmak için bu sözleri söylediğini iddia etti. 16 Ocak'taki Hatayspor maçı ile Süper Lig'deki ilk sınavına çıkan İspanyol teknik adam sahadan 4-2'lik yenilgi ile ayrıldı. 15 maçta 6 galibiyeti olan tecrübeli hocanın performansı büyük tartışma konusu…

    Torrent 6 galibiyetin 4'ünü küme düşen Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay'a karşı elde etti. Sadece Karagümrük ve Beşiktaş'ı mağlup etti. 15 maçta 1.33 puanla mücadele eden Galatasaray, seçim sürecinden de bir hayli etkilendi.

    Galatasaray, Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetmesi halinde 2.7 milyon Euro tazminat bedeli ödeyecek.
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